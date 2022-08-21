Скоро Росія ще більше захоче переговорів: у Зеленського назвали причини

Скоро Росія намагатиметься ще активніше добиватись переговорів з Україною.
Це станеться через брак мобілізаційного ресурсу в країні-агресорці.
Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"рФ входить у глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, бо «король голий», а добровольців удень зі свічкою не знайдеш. У хід ідуть боржники за кредитами, в’язні та охоронці "Пятёрочки". А значить, скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів", - наголосив Подоляк.
Нагадаємо, Росія різними способами намагається сформувати нові підрозділи, зокрема, обіцяючи щомісячну фінансову допомогу сім’ям "добровольців-контрактників".
Читайте також:
- В шльопках і шортах забрали на фронт: в "ЛНР" мобілізують пацієнтів лікарень з переломами рук та ніг
- "На новеньку LADA не вистачить": Гайдай розповів, скільки окупанти платять мешканцям Луганщини за інформацію
- Що означає повістка, вручена на блокпосту: юристи роз’яснили всі нюанси