Скоро Росія ще більше захоче переговорів: у Зеленського назвали причини

Це станеться через брак мобілізаційного ресурсу в країні-агресорці.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"рФ входить у глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, бо «король голий», а добровольців удень зі свічкою не знайдеш. У хід ідуть боржники за кредитами, в’язні та охоронці "Пятёрочки". А значить, скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Росія різними способами намагається сформувати нові підрозділи, зокрема, обіцяючи щомісячну фінансову допомогу сім’ям "добровольців-контрактників".

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