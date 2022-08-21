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Скоро Росія ще більше захоче переговорів: у Зеленського назвали причини

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Скоро Росія ще більше захоче переговорів: у Зеленського назвали причини

Фото: Associated Press

Скоро Росія намагатиметься ще активніше добиватись переговорів з Україною.

Це станеться через брак мобілізаційного ресурсу в країні-агресорці. 

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"рФ входить у глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, бо «король голий», а добровольців удень зі свічкою не знайдеш. У хід ідуть боржники за кредитами, в’язні та охоронці "Пятёрочки". А значить, скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів", - наголосив Подоляк. 

Нагадаємо, Росія різними способами намагається сформувати нові підрозділи, зокрема, обіцяючи щомісячну фінансову допомогу сім’ям "добровольців-контрактників". 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
16к
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