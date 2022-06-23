Скоро росіяни будуть воювати радянською технікою: у МВС дали натхненний прогноз щодо розвитку війни в Україні

Скоро росіяни будуть воювати радянською технікою: у МВС дали натхненний прогноз щодо розвитку війни в Україні

Росія має достатньо військово-технічного ресурсу, щоб вести тривалу війну. Але у переважній більшості мобілізовані російські вояки зовсім не підготовлені й не мають іншої мотивації, окрім заробітку.

Натомість Збройні Сили України вже до кінця року зможуть знищити практично усе сучасне озброєння окупантів, яким залишаться лише старі радянські зразки.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів у коментарі OBOZREVATEL.

Андрусів вважає, що диктатор Путін не буде оголошувати загальну мобілізацію серед росіян, оскільки понад 80% населення проти цього. Втім, в РФ ведеться потужна й достатньо успішна кампанія з прихованої мобілізації.

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"Вона дає результат, особливо в таких бідних регіонах, як Дагестан, де, за останніми даними, троє бажаючих на один контракт. Тому Путін має резерв, він може мобілізувати достатньо людей за рахунок соціально незахищених верств населення", – сказав радник міністра.

Водночас він зауважив, що переважна більшість таких вояків – непрофесійні військові, і "їхня єдина мотивація – заробити гроші". Говорячи про військово-технічні резерви Росії, Андрусів нагадав, що "Радянський Союз залишив дуже великий спадок озброєння Росії".

"Воно надзвичайно застаріле, йому понад 50 років, але, на жаль, його запаси є дуже великими", – уточнив радник голови МВС.

Проте, він припускає, що вже до кінця цього року російська армія може залишитися лише зі старими зразками озброєнь.

"Якщо зберігатимуться такі темпи бойових дій, то, думаю, до кінця цього року ворог буде змушений воювати тільки дуже старою технікою. Ми вже вибили більше половини його сучасного озброєння", – спрогнозував Андрусів.

Нагадаємо, генерал розповів, за яких умов в Україні настане мир.

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