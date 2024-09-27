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Скорочення ударів по Харкову – урок для Заходу: у WSJ вказали на важливість дозволу бити по Росії

Скорочення ударів по Харкову – урок для Заходу: у WSJ вказали на важливість дозволу бити по Росії

Удар по харківській багатоповерхівці 25 вересня

Україна не може забезпечити безпеку свого неба виключно обороною, зазначає The Wall Street Journal.

Останніми тижнями різко скоротилася кількість ударів Росії по Харкову та області – з 30-60 ударів щодня до трьох-п'яти в більшість останніх днів. Відносний спокій у регіоні спостерігається відтоді, як Україна перейшла в наступ на російській території в Курській області, а також почала атакувати склади зброї в РФ.

Про це у своїй колонці пише представник редакційної колегії The Wall Street Journal у Лондоні Джилліан Кей Мельхіор.

"Цей частковий перепочинок може стати уроком для Заходу. Довго обмежуючи можливості України завдавати ударів по території Росії з використанням західної зброї, США фактично просували відповідь тільки перехопленням на російські повітряні атаки. Однак Україна не може забезпечити безпеку свого неба виключно обороною", – зазначила авторка.

За її словами, перше полегшення настало наприкінці травня, коли адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні наносити удари з близької відстані по території Росії, яка пішла в наступ у Харківській області.

Пізніше вторгнення України в Курську область РФ ще більше виснажило військові ресурси Москви і змусило Кремль зробити складний вибір щодо того, як їх використовувати, особливо після посилення атак на склади зі зброєю, додали у WSJ.

"Ми бачимо велику різницю", – заявив про Курську операцію прес-секретар Харківської оперативно-тактичної групи військ Віталій Саранцев.

У журналі зазначили, що ці українські дії змусили Росію більш усвідомлено думати про те, де проводити повітряні атаки, і ніхто не знає, як довго триватиме період відносного спокою в Харкові.

Як заявив старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Фред Каган, у росіян все ще "достатньо бойової потужності", щоб "вони могли обирати пріоритет практично для будь-якого сектору, який захочуть": "Але вони все частіше стикаються з компромісами, тоді як раніше вони могли робити все".

США можуть розвинути цей імпульс, знявши обмеження на використання Україною армійських тактичних ракетних систем на території Росії, і досвід Харкова ілюструє, до яких змін це може призвести, резюмували у WSJ.

Напередодні, 26 вересня, росіяни вдарили КАБами по приватному житловому будинку в Київському районі Харкова, а ще два удари, попередньо, сталися в лісовому масиві. Стало відомо про трьох постраждалих.

Нагадаємо, Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден залишив чинним обмеження для України на удари вглиб Росії, водночас Британія веде делікатні переговори з Білим домом.

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