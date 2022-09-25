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"Скринька Пандори" має бути закритою - Подоляк про ядерні погрози Росії

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"Скринька Пандори" має бути закритою - Подоляк про ядерні погрози Росії

Фото: Getty Images

Подоляк наголосив, що ядерні загрози Росії – це проблема не України, а всього світу.

Країни-члени Ядерного клубу мають чітко окреслити Росії наслідки загрози ядерній зброї Заходу.  

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. 

"Завуальовані погрози ядерною зброєю з трибуни ООН від члена Радбезу ООН – більшої насмішки над глобальними інституціями годі й уявити. Ядерні погрози РФ – це проблема не України, а всього світу. Члени Ядерного клубу мають окреслити Росії наслідки. "Скринька Пандори" має бути закритою", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, впродовж кількох місяців США попереджали Москву про серйозні наслідки у разі застосування ядерної зброї. Відповідні повідомлення з попередженням Кремлю надходили у приватному форматі.

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