"Скрізь, де були росіяни": генпрокурор повідомив, які злочини фіксують на звільнених територіях

У Мюнхені обговорили, як притягнути злочинців до відповідальності.

Російські окупанти використовують сексуальне насильство як зброю війни.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін у Мюнхені на зустрічі з депутаткою парламенту Великої Британії Алісією Кернс, інформує пресцентр Офісу генпрокурора.

На зустрічі йшлося про численні міжнародні злочини, вчинені армією РФ в Україні, в тому числі сексуальне насильство. Костін вказав, що українські прокурори фіксують сексуальні злочини скрізь, де перебували військові РФ.

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"Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни - ми фіксуємо такі випадки скрізь, де перебували військові РФ", - сказав генеральний прокурор.

Також повідомляється, що Костін та Кернс обговорили шляхи притягнення злочинців до відповідальності та відшкодування збитків за рахунок держави-агресора.

Нагадаємо, The New York Times писало, що вище російське командування заохочує сексуальне насильство окупантів над українцями. Правоохоронці зафіксували такі воєнні злочини: зґвалтування, примушування до оголення, сексуальні тортури — і не лише жінок, але й чоловіків та дітей.

Як повідомлялося, російські окупанти на Луганщині натовпом зґвалтували 12-річну дівчинку.

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