Скрізь розкидані ікони: з'явилося відео зсередини Спасо-Преображенського собору в Одесі після теракту

На місці удару продовжують працювати рятувальні, комунальні служби та небайдужі одесити.
У Мережі опублікували відео зсередини Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі після ракетного удару Росії.
Відео опублікувало Радіо Свобода.
На кадрах видно жахливі наслідки атаки. Релігійна будівля частково зруйнована, всередині значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, які просто валяються скрізь у храмі. Також видно, що повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору.
На місці удару продовжують працювати рятувальні та комунальні служби, а також небайдужі одесити, які прийшли на допомогу із розбору завалів.
Нагадаємо, вночі 23 липня Росія масовано завдала удару по Одесі, внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлову будинки та релігійну установу. Є загиблий та багато постраждалих, серед яких - діти.
ТСН.ua. зібрав все, що відомо про постраждалих і руйнування (фото, відео).
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одеса! Росіяни ракетами розгатили символ міста - "московський" собор!
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