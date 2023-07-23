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Скрізь розкидані ікони: з'явилося відео зсередини Спасо-Преображенського собору в Одесі після теракту

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Скрізь розкидані ікони: з'явилося відео зсередини Спасо-Преображенського собору в Одесі після теракту

Спасо-Преображенський собор в Одесі зсередини після атаки РФ 23 липня. ФОТО: Одеська єпархія

На місці удару продовжують працювати рятувальні, комунальні служби та небайдужі одесити.

У Мережі опублікували відео зсередини Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі після ракетного удару Росії.

Відео опублікувало Радіо Свобода.

На кадрах видно жахливі наслідки атаки. Релігійна будівля частково зруйнована, всередині значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, які просто валяються скрізь у храмі. Також видно, що повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору.

На місці удару продовжують працювати рятувальні та комунальні служби, а також небайдужі одесити, які прийшли на допомогу із розбору завалів.

З'явилося відео зсередини Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі після ракетного удару РФ

З'явилося відео зсередини Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі після ракетного удару РФ

Нагадаємо, вночі 23 липня Росія масовано завдала удару по Одесі, внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлову будинки та релігійну установу. Є загиблий та багато постраждалих, серед яких - діти. 

ТСН.ua. зібрав все, що відомо про постраждалих і руйнування (фото, відео).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одеса! Росіяни ракетами розгатили символ міста - "московський" собор!

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Дата публікації
Перегляди
1206
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