Скрізь розкидані ікони: з'явилося відео зсередини Спасо-Преображенського собору в Одесі після теракту

На місці удару продовжують працювати рятувальні, комунальні служби та небайдужі одесити.

У Мережі опублікували відео зсередини Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі після ракетного удару Росії.

Відео опублікувало Радіо Свобода.

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На кадрах видно жахливі наслідки атаки. Релігійна будівля частково зруйнована, всередині значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, які просто валяються скрізь у храмі. Також видно, що повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору.

На місці удару продовжують працювати рятувальні та комунальні служби, а також небайдужі одесити, які прийшли на допомогу із розбору завалів.

З'явилося відео зсередини Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі після ракетного удару РФ

Нагадаємо, вночі 23 липня Росія масовано завдала удару по Одесі, внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлову будинки та релігійну установу. Є загиблий та багато постраждалих, серед яких - діти.

ТСН.ua. зібрав все, що відомо про постраждалих і руйнування (фото, відео).