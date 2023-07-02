"Скрізь зараз гаряче": Маляр розкрила напрямки, на яких ЗСУ просуваються

ЗСУ з важкими боями просуваються на деяких напрямках.

По всьому фронті тривають важкі бої.

Про це 2 липня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Скрізь зараз гаряче", - каже вона.

На сході ворог наступає на декількох напрямках - Авдіівський, Мар‘їнський, Лиманський.

Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку.

"Ситуація доволі складна", - зазначає Маляр.

На Бахмутському напрямку зараз теж запеклі бої. На південному флангу ЗСУ рухаються вперед, мають частковий успіх. На північному - тривають бої.

"Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки", - повідомляє заступниця міністра оборони.

На півдні ЗСУ також просуваються, на Бердянському та Мелітопольському напрямках — з важкими боями.

"Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", - зазначає Ганна Маляр.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ЗСУ просуваються на флангах Бахмута і тиснуть окупантів усіма можливими засобами. У самому місті діють "інші підрозділи".

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