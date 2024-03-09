Скуштувати людське м'ясо й топити полонених в ополонці: Жорін показав інструкцію, яку отримали окупанти (фото)

Максим Жорін розповів, з якими жахливими думками російські військові заходять на тимчасово окуповані території України.

Українські військові взяли у полон російського окупанта, в телефоні якого знайшли інструкцію з того, що потрібно зробити на війні.

Про це повідомив у Telegram заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін та оприлюднив фотопідтвердження.

"Російський полонений та його "інструкція" в телефоні. Рівень розвитку людських якостей очевидний. Без телефону навіть. Цей п**ор не виключення. Вони в своїй масі такі – абсолютно без принципів та ознак цивілізованості", – написав Жорін під світлинами.

Полонений російський окупант / Фото: Telegram-канал Максима Жоріна

В інструкції, знайденій у телефоні російського загарбника йдеться про те, що обов'язково потрібно спробувати на війні. Росіянам пропонують:

скуштувати людське м'ясо;

познущатися з військовополоненого, зокрема аби той плакав та попросив милосердя. Проте замість цього "повільно і страшно" вбити його – закопати живцем, розпиляти бензопилою;

зґвалтувати та вбити місцеву дівчину, найкраще "всією ротою";

набрати трофеїв з будинків убитих;

особисто взяти участь у розстрілі всіх військовополонених – "топити в ополонці, колоти багнетом або спалювати цілими сім'ями".

Інструкція, яку отримали військові зс РФ / Фото: Telegram-канал Максима Жоріна

Заступник командира 3-ї штурмової бригади наголосив, що саме з такими думками російські військові заходять на тимчасово окуповані території.

"Про що потрібно пам'ятати кожному, хто для цієї війни "ненароджений", – резюмував Максим Жорін.

Нагадаємо, до 10 років позбавлення волі засуджено сержанта збройних сил рф, який бив, катував та погрожував вбивством мирним мешканцям Бучі.

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