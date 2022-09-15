“Слабаки”: Зеленський прокоментував ракетні удари росіян по рідному місту

У традиційному зверненні український президент звернувся російською мовою до окупантів, які завдали ракетних ударів по Кривому Рогу, і назвав їх слабаками, негідниками та терористами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари по греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі будуть ще однією причиною того, чому Росія програє.

Про це він говорив у традиційному зверненні, яке з’явилося проти ночі 15 вересня.

За його словами, удари по об'єктах, які не мають жодної військової цінності, а завдають шкоди сотням тисяч звичайних мирних людей – це ще одна причина, чому Росія програє не лише цю війну, але й саму історію.

“Історію пишуть люди, нелюди – ніколи. Ким ви залишитеся в історії? Усі ті, хто б'є цими ракетами. Ті, хто прийшли на нашу землю. Слабаки. Ви – слабаки, які воюють із цивільними. Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку. Терористами ви залишитеся, яких соромитимуться їхні власні онуки”, - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що тепер єдиний вихід для російських солдатів – це здатися в полон українським силам.

“Тільки це гарантує їм збереження життя та відношення відповідно до всіх конвенцій. Кожен російський солдат уже мав зрозуміти, що тільки в українському полоні ніхто не використовуватиме його як гарматне м'ясо у вочевидь програшній для Росії війні”, - підкреслив український лідер.

Президент також додав, що в його рідному місті зараз робиться все, щоб ліквідувати наслідки чергової російської підлості.

“Підлості, яка, можливо, сподобається божевільним російським пропагандистам, але точно не врятує морально-психологічний стан російських солдатів. Вони зрозуміли, що російське командування бездарне і що їх очікує в Україні розгром на всіх напрямках. Жодним терором це Росія не виправити, бо терор – тільки підтверджує слабкість того, хто до нього вдається”, - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 14 вересня у Кривому Розі під час оголошеної повітряної тривоги Росія завдала удару по місту. За попередньою інформацією, ракетний обстріл по Кривому Рогу був здійснений, ймовірно, з літака Ту-95МС, який несе ракети Х-101.

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