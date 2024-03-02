Слабка оборона ЗСУ під Авдіївкою допомагає Росії просуватися вперед – NYT

В України є значні проблеми з системами інженерних укріплень на фронті.

Російські війська продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами Авдіївки на Донеччині. Частково це можна пояснити зменшенням західної допомоги. Але є ще одна причина, чому війська ворога просуваються в цьому районі, – слабка оборона України.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Як пишуть журналісти, на захід від Авдіївки побудували рудиментарні лінії траншей. Проте ці лінії не мають додаткових укріплень, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливі висоти.

"Коли Росія захопила місто 17 лютого, її перше значне завоювання від травня минулого року, українська армія заявила, що убезпечила оборонні лінії за межами міста. Але російські війська за тиждень захопили три села на захід від Авдіївки, і вони борються щонайменше за ще одне", – пише NYT.

Офіційні особи США занепокоєні, що Україна не зміцнила свої оборонні лінії вчасно і достатньо добре. Тепер ЗСУ можуть зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але просуваються за Авдіївку.

Британська військова розвідка заявляла, що за останні два тижні війська РФ просунулися приблизно на 6,4 км від центру Авдіївки, що є невеликим, але надзвичайно швидким просуванням порівняно з попередніми наступальними операціями.

"Українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони під Авдіївкою. Ця територія зазнає атак від 2014 року, і Україна ледве контролює її після того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення два роки тому. Але українська оборона за межами Авдіївки демонструє рудиментарні земляні укріплення, часто зі сполучною траншеєю для піхотних військ, щоб дістатися до вогневих позицій, найближчих до ворога", - пише видання.

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Відсутність надійних українських окопів у цьому районі особливо помітна в порівнянні з потужною російською обороною, яка влітку завадила наступу Києва. Російські укріплення біля південного села Вербове демонструють, наскільки потужною є оборона окупантів.

Вербове має концентричне кільце укріплень. Воно починається з траншеї, достатньої ширини, щоб зупинити танки та бронетехніку. Потім йде мережа зубів дракона та розгалужена траншея для піхоти.

Супутникові знімки за лютий показують багатошарову російську оборону на захід від Вербового, з тисячами воронок від снарядів, які видно на навколишніх полях.

"Дуже дорогий варіант"

Як заявили офіційні особи США та військові експерти, є багато можливих причин очевидної відсутності оборони України. Українські чиновники, можливо, були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року, щоб виділити необхідні ресурси для будівництва численних окопів і танкових пасток.

"Кому було цікаво і хто розглядав як варіант - тому що це дуже дорогий варіант - будівництво оборонних рубежів? Ніхто", – сказав полковник ЗСУ у відставці Сергій Грабський, зазначивши, що на той час в України було небагато ресурсів.

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За словами офіційних осіб США, тут також міг бути психологічний елемент. Якби українські війська сильно мінували певні райони, щоб перешкодити просуванню Росії, це було б мовчазним визнанням того, що вони навряд чи будуть проводити наступальні операції в цьому ж районі в майбутньому.

"Вони фактично змирилися б, що я територія залишається під окупацією", - заявили чиновники.

У той час як Москва почала будувати оборонні лінії на півдні за понад пів року до контрнаступу Києва, Україна почала планувати будівництво нових укріплень лише три місяці тому.

За словами офіційних осіб, відповідальність за будівництво першої лінії оборони ляже на дислоковані в цьому районі військові частини, тоді як наступні оборонні лінії будуватиме цивільна влада за допомогою приватних підрядників.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року на фортифікацію виділено близько 30 мільярдів гривень.

Територіям на сході Донецької області, де розташована Авдіївка, "буде приділено максимум уваги", - заявив президент Володимир Зеленський під час візиту на лінію фронту наприкінці листопада, відзначивши "необхідність активізувати та прискорити будівництво об’єктів".

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Аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен, який аналізує супутникові знімки та контент соціальних мереж з поля бою, сказав, що після візиту Зеленського "нічого значного не сталося". За межами Авдіївки "готуються нові позиції, але вони ще не є особливо грізною оборонною смугою" і не порівнюються за масштабом з російськими укріпленнями на півдні.

Українська влада заявила, що їй не вистачає людей, здатних виконувати будівельні роботи. У середині січня місцеві чиновники в Івано-Франківській області заявили, що шукають 300 робітників, готових допомогти будувати фортифікаційні споруди в Донецькій області.

"Нам не вистачає інженерних підрозділів. І навіть ті підрозділи, які у нас є, не мають техніки", – сказав Грабський.

Для порівняння, Сергій Грабський і Пасі Паройнен сказали, що Росія мала набагато більше обладнання, матеріалів і досвідченого персоналу, коли вона будувала свої оборонні лінії.

Відсутність потужних оборонних рубежів ЗСУ за межами Авдіївки останніми днями засудили кілька українських журналістів, продемонструвавши рідкісну публічну критику військових.

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Затримки у будівництві укріплень означають, що українські війська тепер можуть залишитися зміцнювати свої оборонні лінії, перебуваючи під вогнем російської армії, що ускладнює завдання.

Грабський зазначив, що Росія наразі заважає українським військам зміцнити свою оборону, невпинно бомбардуючи їх, у тому числі КАБами, які можуть пробити навіть добре підготовлені укріплення.

"Якість цих оборонних ліній не може бути достатньою, щоб протистояти масовій бульдозерній тактиці російських військ", - наголосив він.

Нагадаємо, росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки.

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що росіяни мають локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Окупанти невпинно завдають ударів з артилерії, мають перевагу в кількості боєприпасів та штурмових груп.

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