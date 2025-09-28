"Слабке місце" Кремля під ударом: українські дрони нищать нафтопереробку Росії

Удар по НПЗ Росії

Україна розгорнула новий фронт війни, завдаючи системних ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії.

Про це розповів військовий експерт із розвідки, колишній офіцер НАТО Філіп Інгрем, передає The Sun.

За його словами, удари українських дронів далекої дії перетворюють нафтопереробні заводи РФ на “ланцюг пекла” та завдають ударів у саме серце економіки Путіна.

“Це не випадкові удари. Українська розвідка, ймовірно, за підтримки партнерів, визначає найвразливіші ділянки. Атаки по дорогому та незамінному обладнанню здатні паралізувати цілу індустрію на місяці, а то й роки”, — пояснює Інгрем.

Чому удари по нафтопереробних заводах критичні для РФ

Експорт нафти та газу забезпечує до 30% російського бюджету, навіть попри санкції.

Пошкодження технологічних установок означає мільярдні збитки та довготривалі простої.

Кожен удар зменшує доходи Кремля й створює дефіцит палива всередині країни.

Інгрем зазначає, що вже зараз Москва була змушена запровадити шестимісячну заборону на експорт палива, аби стабілізувати внутрішній ринок.

Вплив на росіян

Експерт наголошує, що ця “нафтова війна” робить війну відчутною для простих громадян:

зростають ціни на пальне,

на АЗС з’являються черги,

зростає невдоволення режимом.

“Протягом двох років більшість росіян бачили війну лише по телевізору. Тепер вона прийшла у їхнє повсякденне життя. Це пряме послання Кремлю: війна має свою ціну і для вас”, — підсумував Інгрем.

Раніше повідомлялось, що внаслідок масованих атак українських дронів на нафтопереробні заводи країни-агресорки експорт дизелю впав до найнижчих показників за останні п’ять років.