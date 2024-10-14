Слабкість російського флоту підтверджують бойові дії в Україні: Плетенчук порівняв морську потужність РФ і НАТО

Флот Росії фактично більше не може впливати на перебіг бойових дій в Україні.

Росія вдає з себе "потужну морську державу", проте вона все одно технологічно відстає від країн НАТО.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону 14 жовтня.

Він зазначив, що незважаючи на ступінь готовності та кількість одиниць, вплинути на перебіг бойових дій в Україні це фактично не може.

За його словами, ворог міг би перекинути деякі одиниці внутрішніми водами, проте не буде цього робити, оскільки "не може дати раду навіть тим одиницям, які в них залишаються в Чорному морі, який фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні".

"Щодо інших акваторій, як, наприклад, Середземномор’я, звідти сюди вони так само не можуть потрапити", - додав речник ВМС.

Він зазначив, що слабкість російського флоту підтверджують реальні бойові дії в Україні.

Нагадаємо, окупанти готуються до ударів ЗСУ по Кримському мосту, але Росія продовжують укріплювати його оборону. Російські загарбники намагаються захистити переправу від атак ЗСУ.

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