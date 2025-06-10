У ГУР розкрили подробиці про страшне фото звільненого українського військовополоненого (чутливе фото)

Військовополонені / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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Фото звільненого українського військовополоненого зі шрамом на животі, де напиано «Слава Росії» — справжнє і зроблене лікарем під час реабілітації після одного з попередніх обмінів.

Про це розповів заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов розповів про це в ефірі телемарафону.

«На жаль, справжнє фото. Історія така. Це не з цього обміну — це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав — сфотографував і виклав у мережу це свідчення того, через що проходять в полоні наші захисники. Фото говорить саме за себе, і дуже важливо, щоб його бачили не тільки українці — українці добре знають, хто такі росіяни — а бачив увесь світ».

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Нагадаємо, 9 червня, відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися військовослужбовці до 25 років.