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"Слава Україні! Дякуємо вам!": жителі звільненого Високопілля радісно зустрічали ЗСУ (відео)

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24к
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"Слава Україні! Дякуємо вам!": жителі звільненого Високопілля радісно зустрічали ЗСУ (відео)

Українські захисники продовжують контрнаступ на півдні.

Напередодні стало відомо про звільнення села Високопілля на Херсонщині.

Прапор підняли на даху місцевої лікарні. За цей населений пункт точилися важкі бої. Telegram-канали повідомляють, що під час взяття цього населеного пункту наші бійці дуже добре поповнили обмінний фонд.

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У Мережі з’явилося відео, як жителі Високопілля радісно зустрічають українських захисників.

"Слава Україні! Дякуємо вам!", - сказали місцеві.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові на півдні руйнують логістику противника, знищують системи ППО, склади з паливом та боєприпасами.

"Швидких перемог не буде. Спочатку була взята стратегія на системне перемелювання путінської армії. Вона довга, тому роботи є багато. Зберігайте витримку, товариші", — сказав Арестович.

Нагадаємо, Збройні сили України 29 серпня почали масштабний контрнаступ на Херсонщині. Про подробиці цієї операції в Києві поки що воліють мовчати, а Росія натомість запевняє, що відбила усі атаки. На деяких ділянках українським військовим вдалося пробити першу лінію оборони росіян. Цьому передував тривалий обстріл мостів через Дніпро і Інгулець, а також розташувань і тилових баз противника.

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