"Слава Україні! Дякуємо вам!": жителі звільненого Високопілля радісно зустрічали ЗСУ (відео)

Напередодні стало відомо про звільнення села Високопілля на Херсонщині.

Прапор підняли на даху місцевої лікарні. За цей населений пункт точилися важкі бої. Telegram-канали повідомляють, що під час взяття цього населеного пункту наші бійці дуже добре поповнили обмінний фонд.

У Мережі з’явилося відео, як жителі Високопілля радісно зустрічають українських захисників.

"Слава Україні! Дякуємо вам!", - сказали місцеві.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові на півдні руйнують логістику противника, знищують системи ППО, склади з паливом та боєприпасами.

"Швидких перемог не буде. Спочатку була взята стратегія на системне перемелювання путінської армії. Вона довга, тому роботи є багато. Зберігайте витримку, товариші", — сказав Арестович.

Нагадаємо, Збройні сили України 29 серпня почали масштабний контрнаступ на Херсонщині. Про подробиці цієї операції в Києві поки що воліють мовчати, а Росія натомість запевняє, що відбила усі атаки. На деяких ділянках українським військовим вдалося пробити першу лінію оборони росіян. Цьому передував тривалий обстріл мостів через Дніпро і Інгулець, а також розташувань і тилових баз противника.

Звільнення Херсона: на Антонівському мосту сталися три потужні вибухи

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