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"Слава усім, хто захищає і посилює нашу державу": Зеленський відзначив державними нагородами ще 185 учасників бойових дій

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"Слава усім, хто захищає і посилює нашу державу": Зеленський відзначив державними нагородами ще 185 учасників бойових дій

Фото: Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність всім, хто захищає Україну.

Глава дервави відзначив державними нагородами ще 185 учасників бойових дій, п'ять - посмертно

Про це Зеленський сказав у відеозверненні 19 липня.

"Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 185 військовослужбовців відзначені державними нагородами, пʼять з них – посмертно. Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава усім, хто захищає і посилює нашу державу! Слава Україні!", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 38,5 тисячі окупантів.

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