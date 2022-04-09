Славив "подвиги" ворога і радів смертям українців: на Житомирщині викрили проросійського інтернет-агента

В соцмережі чоловік поширював деструктивний контент.
Служба безпеки викрила у Житомирській області проросійського інтернет-агента, який прославляв доблесть рашистських загарбників.
Про це повідомляє областне управління СБУ.
Зазначається, що 50-річний житель Радомишля поширював у забороненій в Україні соцмережі деструктивний контент.
"У своїх публікаціях та репостах він паплюжив пам'ять загиблих українських воїнів, які боронять українські міста і села, та радів їхнім смертям. Крім цього, пропагандист розповсюджував матеріали, де прославляв "подвиги" рашистської армії і окремих окупантів за вбивство українських воїнів", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуку помешкання чоловіка у нього знайшли мобільний термінал із доказами протиправної діяльності.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".
Як повідомлялося, у Житомирській області затримали чоловіка, який займався колабораційною діяльністю. Зокрема, він переконував односельчан у тому, що в країні немає війни. Натомість є російська спецоперація проти бандерівців. Мовляв, її Путіну потрібно було розпочати набагато раніше.
Читайте також: