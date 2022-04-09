Славив "подвиги" ворога і радів смертям українців: на Житомирщині викрили проросійського інтернет-агента

В соцмережі чоловік поширював деструктивний контент.

Служба безпеки викрила у Житомирській області проросійського інтернет-агента, який прославляв доблесть рашистських загарбників.

Про це повідомляє областне управління СБУ.

Зазначається, що 50-річний житель Радомишля поширював у забороненій в Україні соцмережі деструктивний контент.

"У своїх публікаціях та репостах він паплюжив пам'ять загиблих українських воїнів, які боронять українські міста і села, та радів їхнім смертям. Крім цього, пропагандист розповсюджував матеріали, де прославляв "подвиги" рашистської армії і окремих окупантів за вбивство українських воїнів", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку помешкання чоловіка у нього знайшли мобільний термінал із доказами протиправної діяльності.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Як повідомлялося, у Житомирській області затримали чоловіка, який займався колабораційною діяльністю. Зокрема, він переконував односельчан у тому, що в країні немає війни. Натомість є російська спецоперація проти бандерівців. Мовляв, її Путіну потрібно було розпочати набагато раніше.

Читайте також: