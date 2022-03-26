Славутич, Маріуполь та Київщина: Арестович назвав "гарячі точки" в Україні станом на 26 березня

Славутич, Маріуполь та Київщина: Арестович назвав "гарячі точки" в Україні станом на 26 березня

Нова "гаряча точка" - це місто Славутич.

Станом на 26 березня 2022 року російські окупаційні війська зосередили свої зусилля на кількох напрямках.

Про це під час брифінгу повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

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За його словами, нова "гаряча точка" - це місто Славутич. Там люди вийшли на масову акцію непокори.

"Противник продовжує зосереджувати свої зусилля на місті Маріуполь, там ідуть вуличні бої, намагається наступати в районі Ізюма і чинити певні тактичні дії на Київщині. ЗСУ проводять стратегічну оборонну операцію, в деяких містах контратакують і наносять ракетно-артилерійські та повітряні удари по противнику. Дуже результативні", - розповів він.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили Лук’янівку під Києвом, знищили опорний пункт росіян, вбили 40 загарбників, інших шукають.

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