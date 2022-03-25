Славутич повністю ізольований: названо найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 25 березня

Славутич повністю ізольований: названо найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 25 березня

Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель - бої.

У Київській області станом на 25 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

Про це 25 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Так, ситуація у області станом на ранок 25 березня така:

Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони

Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.

Бучанський район

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади - під обстрілами. Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка.

Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.

У Бородянській, Дмитрівській, Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.

Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався.

Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель - бої.

Броварський район

Періодично чутно постріли. У Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громадах - ворожа техніка.

Вишгородський район

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований. Ворог перебуває за 1,5 км від міста.

Фастівський район

Ракетний удар у Калинівці - загорілася нафтобаза.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 30-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 25 березня від рук росіян загинуло 135 дітей.

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