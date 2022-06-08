Слід готуватися до можливого нападу: експерт повідомив про загрозу з боку Білорусі

Слід готуватися до можливого нападу: експерт повідомив про загрозу з боку Білорусі

Білорусь посилює угруповання.

Загроза Україні з боку Білорусі збільшується. Там розпочалися "заняття з бойової готовності".

Про це повідомив експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в ефірі марафону телеканалу "Freeдом".

"Загроза для нас стає більшою. В Білорусі утворили орган управління оперативного командування на кордоні з Україною. Вони нарощують сили, відпрацьовують серйозний спектр завдань, бойові дії у міських умовах. Це загроза, яку ми повинні враховувати в наших планах та готуватися до можливого нападу", - зазначив експерт.

Однак додав, що негативне ставлення до воєнного вторгнення Росії до України у самих білорусів не змінилося.

"Білоруси не розуміють війни Росії в Україні, не підтримують її, як і більшість військовослужбовців. Але здійснюють вплив на офіцерів, тиск збільшується, тому можливі погані сценарії", - додав Риженко.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що наразі російські війська на дуже багатьох напрямках не мають ресурсів для того, щоб продовжувати наступ.