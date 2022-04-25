Слід очікувати посилення тиску на наші позиції - Арестович про ситуацію на фронті найближчими днями

Слід очікувати посилення тиску на наші позиції - Арестович про ситуацію на фронті найближчими днями

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчим часом на фронті варто чекати на загострення.

Арестович пояснює, що загострення ситуації відбудеться через те, що російській армії потрібно показати своєму керівництву у Кремлі хоч якийсь результат за 60 днів повномасштабного вторгнення.

Про це він повідомив під час ефіру у російського адвоката та правозахисника Марка Фейгіна у неділю, 24 квітня.

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"На фронті слід очікувати посилення тиску на наші позиції зі спробою хоч якось досягти цілей операцій, які від них вимагає політичне керівництво", - заявив Арестович.

Йдеться про вихід на межі Луганської та Донецької областей. Як пояснює радник голови Офісу президента, їм цього не вдасться, оскільки Україні надходить військова допомога від Заходу, а ЗСУ готові давати гідну відсіч.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач Ballingcat Христо Грозєв припускає, що найближчі 2-3 тижні відбудуться найтяжчі битви за південь та схід України. Він прогнозує, що російська армія зазнає невдачі під час другої фази війни.

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