Слід зосередитись на мирній угоді, а не на пошуку винних у війні – міністр оборони США

Він наголосив, що позиція Трампа базується на демонстрації сили, і саме це, на його думку, змусило Росію сісти за стіл переговорів.

Міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Україні та Росії слід сконцентруватися на досягненні мирної угоди, а не на з’ясуванні винних у війні.

Про це він повідомив в ефірі FOX News, наголосивши, що завдяки підходу Дональда Трампа сторони зараз ближчі до миру, ніж будь-коли раніше.

Очільник Пентагону переконаний, що адміністрація Трампа робить усе для налагодження діалогу між Києвом і Москвою та підписання майбутньої мирної угоди. За його словами, цей підхід кардинально відрізняється від дій попередніх президентів США, Барака Обами та Джо Байдена.

На запитання ведучої про те, чи варто США відкрито заявляти, хто є агресором і диктатором, Геґсет відповів:

"Ми вже заявляли це багато разів. Це не божевільне твердження – було вторгнення в Україну. Попередня адміністрація назвала це ‘незначним вторгненням’, і Путін сприйняв це як сигнал слабкості та розпочав повномасштабну війну".

Він наголосив, що позиція Трампа базується на демонстрації сили, і саме це, на його думку, змусило Росію сісти за стіл переговорів.

Водночас Геґсет ухилився від прямої відповіді на запитання про те, чи є Путін воєнним злочинцем:

"Моя робота – не з’ясовувати, хто що вчинив і хто є диктатором, а хто ні. Це некорисно і непродуктивно. Зараз головне – досягти миру".

Він також підтвердив, що США не розглядають можливість відправлення своїх військ в Україну.

Раніше Геґсет заявив, що питання кордонів України "є частиною обговорення". Те, який вигляд зрештою матимуть ці кордони, ще належить з'ясувати.