Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк показала світлини з наслідками полону та звернулася до росіян з "побажанням"

Слідча Мар'яна Чечелюк вирішила розвіяти фейк про те, що росіяни нібито не б'ють жінок у полоні.

Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, яку росіяни близько двох років тримали у полоні, показала фото після повернення додому. Дівчина вирішила відповісти цими кадрами усім, хто вірить у фейки.

Про це Мар'яна Чечелюк повідомила у TikTok та виклала відповідні світлини.

Слідча сфотографувала ноги й показала синці.

Звільнена з полону слідча показала синці

Чечелюк зазначила, що вдома усе загоюється набагато швидше.

Звільнена з полону слідча показала синці

Мар'яна Чечелюк вирішила розвіяти фейк про те, що росіяни нібито не б'ють жінок у полоні. Фото з синцями наочно демонструють жорстокість окупантів.

Окрім цього, Чечелюк звернулася до росіян. Після двох років у полоні вона бажає їм лише найгіршого.

"Спасибі, руські братики, хай земля вам буде пеклом. Слава Україні", – написала Мар'яна Чечелюк.

Нагадаємо, 31 травня 24-річна слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк повернулася з полону. Дівчину два роки утримували в жахливих умовах. Два роки катувань, тортур, голодування й хвороб в умовах повної інформаційної ізоляції - ось ціна, яку заплатила українка за відмову зрадити свою країну.

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