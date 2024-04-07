"Сліди воєнних злочинів не вдасться приховати": омбудсмен — про розстріл військовополонених

Мережу сколихнуло ще одне відео цинічної розправи над полоненими українськими військовослужбовцями.
Факт розстрілу військовополонених на Херсонщині, поблизу села Кринки, який здійснили окупанти, мають задокументувати ООН та Червоний Хрест.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Світова спільнота має дати росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини", — зазначив він.
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Офіційних даних щодо точного місця, де було скоєно злочин окупантами, а також часу, коли саме його скоїли, наразі немає, зазначив Лубінець. За попередньою інформацією, сталося це біля села Кринки на Херсонщині.
На відео троє беззбройних українських воїнів лежать у рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють.
"Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога. Щодо чергового порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт. Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями", — заявив омбудсмен.
Він наголосив, що світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати.
"Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", — сказав він.
Нагадаємо, українські військові, яких тримають в російському полоні, завжди мають надію, що одного разу в дверях їхньої в’язниці замість мучителів та душогубів з’являться представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Червоний Хрест повинен стояти на сторожі Женевських конвенцій і контролювати права військовополонених. Про це нагадують журналісти ТСН в ексклюзивному репортажі "Червоний Хрест "на службі" у росіян: шокувальні свідчення звільненого з полону українця".
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