"Сліди воєнних злочинів не вдасться приховати": омбудсмен — про розстріл військовополонених

Факт розстрілу військовополонених на Херсонщині, поблизу села Кринки, який здійснили окупанти, мають задокументувати ООН та Червоний Хрест.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Світова спільнота має дати росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини", — зазначив він.

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Офіційних даних щодо точного місця, де було скоєно злочин окупантами, а також часу, коли саме його скоїли, наразі немає, зазначив Лубінець. За попередньою інформацією, сталося це біля села Кринки на Херсонщині.

На відео троє беззбройних українських воїнів лежать у рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють.

"Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога. Щодо чергового порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт. Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями", — заявив омбудсмен.

Він наголосив, що світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати.

"Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", — сказав він.

Нагадаємо, українські військові, яких тримають в російському полоні, завжди мають надію, що одного разу в дверях їхньої в’язниці замість мучителів та душогубів з’являться представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Червоний Хрест повинен стояти на сторожі Женевських конвенцій і контролювати права військовополонених. Про це нагадують журналісти ТСН в ексклюзивному репортажі "Червоний Хрест "на службі" у росіян: шокувальні свідчення звільненого з полону українця".

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