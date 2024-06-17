Слідком РФ підтвердив, що Україна збила їхній другий розвідувальний літак А-50

Вартість одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 становить близько 330 мільйонів доларів.

Слідчий комітет Росії визнав, що Україна 23 лютого 2024 року збила їхній літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Слідком РФ це підтвердив, обравши "запобіжний захід" українському полковнику Миколі Дзяману, який нібито віддав наказ знищити літак далекого радіолокаційного виявлення та управління.

"За даними слідства, полковник Дзяман віддав підлеглим військовослужбовцям незаконний наказ на його (літака – ред.) знищення. Зазначені дії призвели до загибелі 10 членів екіпажу та знищення літака", – йдеться у повідомленні слідкому РФ.

Фото: Повітряні сили

А-50 – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, завдяки якому росія керує атаками своєї ударної авіації та виявляє в небі українські літаки.

Нагадаємо, про збиття першого такого унікального літака-розвідника РФ А-50 стало відомо 14 січня.

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