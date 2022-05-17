Слідком Росії заявив, що допитає українських військових з "Азовсталі"

Слідком Росії заявив, що допитає українських військових з "Азовсталі"

Слідчий комітет Росії заявив, що його працівники допитають українських військових, яких вивезли з заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Російські слідчі зібралися перевіряти українських захисників Маріуполя на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів.

Про це йдеться в заяві Слідкому РФ.

"Слідчі СК Росії в межах розслідування кримінальних справ про злочини українського режиму проти мирного населення Донбасу допитають бойовиків, які здалися і які перебували на комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі", – йдеться в дописі російського відомства.

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Там додали, що слідчі встановлять особи "націоналістів" та перевірять їх на причетність до скоєних проти цивільного населення злочині. А отримані під час допитів дані російське слідство зіставить з іншими даними, що є в матеріалах "кримінальних справ".

Нагадаємо, спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін доручив підготувати заборону на обмін бійців полку "Азов", які виходять з "Азовсталі". Зауважимо, що за домовленостями, українських бійців 16 травня почали вивозити на окуповані території.

Цю заяву Володіна радниця голови Міноборони України Ганна Маляр назвала "політичною" і такою, що "розрахована на внутрішню пропаганду".

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