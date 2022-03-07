Слідом за Міхалковим, Газмановим та Канделакі український суд заочно заарештував Миколу Баскова

Співак пропагував та виправдовував криваву війну Росії проти України.

Український суд дозволив затримати російського співака Миколу Баскова, який виправдовував війну РФ проти України.

Про це повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова у своєму Facebook. Вона розповіла, що прокуратура розпочала процедуру підготовки до оголошення артиста в міжнародний розшук.

"Своїми діями ви пропагували, виправдовували війну, запросили смерть в Україну, і цей факт ми проігнорувати права не маємо. Адже ви добре розумієте (думаю, краще за нас в Україні), що ваш заклик, поширений у соціальних мережах - це мільйони "інфікованих" вашою "думкою" громадян РФ. Частина з них прийшла до нашої оселі з метою покінчити з нами, інші втратили своїх дітей, а хтось вам просто повірив і вирішив у руки взяти зброю", – йдеться у повідомленні.

Николай Викторович, как же так? Без театральной ухмылки, без лукавства обращаюсь к вам. Вам зачем это все понадобилось?... Опубліковано Irina Venediktova Понеділок, 7 березня 2022 р.

Венедіктова додала, що відсьогодні процесуальний статус Баскова на території України – "підозрюваний". Також вона порадила співаку знайти адекватних та грамотних юристів.

"Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви скоїли злочин, покарання за яке передбачає позбавлення волі. Більше того, український суд, вивчивши позицію слідства та прокуратури, дійшов висновку щодо можливості задоволення клопотання про ваш арешт. Для вас це у практичній площині означає, що у найближчому майбутньому ви будете затримані правоохоронними органами тієї країни, кордон якої ви перетнете", – йдеться у повідомленні.

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