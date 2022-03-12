Слідом за Росією: у Білорусі вводять обмеження щодо карт Visa, Mastercard та Maestro

Білоруси за кордоном зможуть зняти готівку або витратити лише до 400 рублів протягом 24 годин.
Найбільший білоруський банк "Беларусбанк" вводить обмеження щодо карт Visa, Mastercard і Maestro.
Про це пише пресслужба банку.
У повідомленні йдеться, що тепер білоруси за кордоном зможуть отримати готівку або витратити лише до 400 рублів протягом доби. Обмеження розпочнуть діяти уже за декілька годин – від 00:00 13 березня.
Також зазначається, що це "тимчасово".
Нагадаємо, компанія Visa Inc. 5 березня оголосила про призупинення своєї діяльності в Росії через війну. Платіжна система Mastercard також пішла з російського ринку через те, що РФ пішла війною проти України.
Російськими картками не можна розплачуватися за кордоном.
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