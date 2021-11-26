Слідом за ЄС: НАТО не воюватиме за Україну в разі вторгнення Росії

Слідом за ЄС: НАТО не воюватиме за Україну в разі вторгнення Росії

Попри це Столтенберг запевнив, що НАТО підтримує України.

На Україну не поширюється принцип колективної оборони НАТО у разі відкритої агресії іншої держави.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції.

Попри це він запевнив, що НАТО підтримує України.

"Принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але Альянс підтримує цю країну", — сказав генсек.

Тому Альянс не захищатиме нашу державу своїми військами, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.

Що таке колективна оборона НАТО

Принцип колективної оборони полягає у тому, що нападу на члена НАТО розцінюється як напад на увесь Альянс. Цей принцип закріплено у Статті 5 Вашингтонського договору.

Вперше в історії НАТО запровадила Статтю 5 у відповідь на терористичні напади 11 вересня проти Сполучених Штатів.

Також Альянс вдавався до заходів колективної оборони кілька разів, зокрема, у зв’язку з ситуацією в Сирії.

НАТО має постійні сили на бойовому чергуванні, які безперервно забезпечують колективну оборону держав Альянсу.

Раніше у ЄС заявили, що не допоможуть Україні військами у разі вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Росія стягнула до кордону з Україною 90 тисяч своїх військових.

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