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"Сліпе виконання за методичкою": у Маріуполі окупанти замінюють вікна в аварійних будинках

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"Сліпе виконання за методичкою": у Маріуполі окупанти замінюють вікна в аварійних будинках

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Росіяни замилюють очі заради демонстрації процесу.

В окупованому Маріуполі росіяни замінюють вікна в аварійних будинках, які постраждали від обстрілів, замість того, щоб визнати будівлі аварійними і відселити людей.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

"Ремонт багатоповерхівок російськими підрядниками дедалі нагадує сліпе виконання за методичкою", - зазначив він.

Так, на вулиці Італійській, 141 окупанти провели заміну вікон у будівлі, в яку влучив артилерійський снаряд і пошкодив опорну конструкцію будинку. За такого ураження є вірогідність обрушення.

"В цьому і є вся сутність росіян. Окозамилювання заради демонстрації процесу. Результат? Ні, не чули", - додав Андрющенко.

© Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя
Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя
© Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя
Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни знову крадуть українське зерно. Державне мародерство Росії морем після невеликой паузи поновлено.

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