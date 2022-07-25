"Сліпе виконання за методичкою": у Маріуполі окупанти замінюють вікна в аварійних будинках

Росіяни замилюють очі заради демонстрації процесу.
В окупованому Маріуполі росіяни замінюють вікна в аварійних будинках, які постраждали від обстрілів, замість того, щоб визнати будівлі аварійними і відселити людей.
Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.
"Ремонт багатоповерхівок російськими підрядниками дедалі нагадує сліпе виконання за методичкою", - зазначив він.
Так, на вулиці Італійській, 141 окупанти провели заміну вікон у будівлі, в яку влучив артилерійський снаряд і пошкодив опорну конструкцію будинку. За такого ураження є вірогідність обрушення.
"В цьому і є вся сутність росіян. Окозамилювання заради демонстрації процесу. Результат? Ні, не чули", - додав Андрющенко.
Нагадаємо, у Маріуполі росіяни знову крадуть українське зерно. Державне мародерство Росії морем після невеликой паузи поновлено.
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