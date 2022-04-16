"Сліз вже не залишилось": титулована українська шаблістка показала наслідки "руского міра" в Ірпені (фото)

"Сліз вже не залишилось": титулована українська шаблістка показала наслідки "руского міра" в Ірпені (фото)

Харлан опублікувала зруйновані окупантами будинки.

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан вирішила ділитися в соціальних мережах жахливими кадрами руйнування українських міст російськими окупантами. Цього разу вона показала Ірпінь.

"Це Ірпінь. Після вторгнення "руського міра", – написала Харлан.

"Попереду Маріуполь... Це пекло – це наша реальність. Сліз вже не залишилось. Залишились тільки біль та ненависть. Назавжди", – додала шаблістка.

Нагадаємо, що українські баскетболісти Олексій Лень та Святослав Михайлюк, які виступають в елітній американській лізі НБА, вирішили допомагати своїм співвітчизникам у війні з російськими окупантами.

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