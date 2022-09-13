Слов’янськ знову зазнав масованого обстрілу: загинув чоловік (фото)

Протягом минулої доби Слов’янськ на Донеччині знову зазнав масованого обстрілу.
Російські війська обстріляли місто ввечері 12 вересня. Зафіксовано два "прильоти". Окупанти влучили у багатоповерхівку на двох вулицях міста.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
Внаслідок ворожих атак постраждали й розташовані поруч будинки. "Місця інших влучань встановлюються ДСНС та поліцією", - наголосив Лях.
Нараз фахівці працюють на місцях "прильотів". Зокрема, займаються відновленням подавання електроенергії на вул. Ярослава Мудрого та обстеженням ушкоджень на Поштовій, Свободи та Світлодарській.
Внаслідок російського обстрілу поранено жінку. Крім того, загинув 86-річний чоловік.
Нагадаємо, ворог атакував Лозову на Харківщині. Близько 03:00 російські війська завдали удару по місту. Внаслідок атаки РФ є пряме влучання в об'єкт освіти. Внаслідок цього сталася пожежа. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.
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