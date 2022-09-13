Слов’янськ знову зазнав масованого обстрілу: загинув чоловік (фото)

Протягом минулої доби Слов’янськ на Донеччині знову зазнав масованого обстрілу.

Російські війська обстріляли місто ввечері 12 вересня. Зафіксовано два "прильоти". Окупанти влучили у багатоповерхівку на двох вулицях міста.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Внаслідок ворожих атак постраждали й розташовані поруч будинки. "Місця інших влучань встановлюються ДСНС та поліцією", - наголосив Лях.

Нараз фахівці працюють на місцях "прильотів". Зокрема, займаються відновленням подавання електроенергії на вул. Ярослава Мудрого та обстеженням ушкоджень на Поштовій, Свободи та Світлодарській.

Фоо: Слов'янська ВЦА.

Внаслідок російського обстрілу поранено жінку. Крім того, загинув 86-річний чоловік.

Нагадаємо, ворог атакував Лозову на Харківщині. Близько 03:00 російські війська завдали удару по місту. Внаслідок атаки РФ є пряме влучання в об'єкт освіти. Внаслідок цього сталася пожежа. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

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