Словаччина вже передала Україні чотири винищувачі МіГ-29 - міністр оборони

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що його країна вже передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.

Про це він написав у Facebook.

Надь зазначив, що літаки переганяли українські пілоти за сприяння ВПС Словаччини. Він додав, що ці літаки потрібні Україні для захисту від російської агресії.

Також міністр оборони Словаччини додав, що найближчим часом його країна готує до передавання й інші літаки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Словаччини 17 березня схвалив передавання Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Також Польщі Анджей Дуда повідомив, що його країна передає Україні літаки МіГ-29.

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