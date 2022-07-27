Словенія готує новий пакет військової допомоги для України - очільниця МЗС

Уряд Словенії розгляне запит найближчими днями.
Словенія готує для України новий пакет військової допомоги, в якому буде дослухатися до потреб української армії.
Про це 27 липня повідомила міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон під час брифінгу, пише "РБК-Україна".
"Ми готуємо новий пакет допомоги Україні, він буде обговорюватися буквально протягом наступних кількох днів. Але я запевнила міністра (Дмитра Кулебу - ред.), що Словенія буде надавати допомогу Україні і буде дослухатися до всіх потреб", - сказала вона.
За її словами, уряд обговорить деякі аспекти нового пакету та пізніше поінформує про деталі.
Таня Файон заявила, що Словенія надасть Україні 8 млн євро.
"Словенія в минулому допомагала Україні по військовій і гуманітарній лінії. Ми будемо продовжувати це робити. Я сьогодні зазначила, що, незважаючи на невеликий розмір нашої країни з населенням приблизно 2 млн осіб, ми продовжуємо надавати допомогу Україні. Ми надаємо понад 8 млн євро", - заявила вона.
Нагадаємо, Кулеба повідомив, що Словенія передасть обладнання для розмінування та допоможе відновити Харків.
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