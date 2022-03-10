Словенія ухвалила закон про тимчасовий захист для українських біженців

Відтепер громадянам України можна не проходити процедуру надання притулку.

Словенія надасть тимчасовий захист переміщеним особам з України, тимчасове проживання, доступ до ринку праці, житла, освіти, соціального обслуговування та охорони здоров’я без необхідності проходження процедури надання притулку.

Як повідомляє Euractiv, уряд країни активував відповідний закон.

Рішення, яке набуває чинності негайно, прийнято після того, як минулого тижня міністри внутрішніх справ країн ЄС погодилися вперше активувати директиву про мінімальні стандарти надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб.

Тимчасовий захист буде надано особам, які були переміщені з України з початку російського вторгнення 24 лютого.

Дія указу поширюється на громадян України, осіб без громадянства та громадян третіх країн, які не є громадянами України та мають право на міжнародний захист або інший рівноцінний національний захист в Україні.

Також він розповсюджується на осіб без громадянства та громадяни третіх країн, які не є громадянами України та проживали в Україні на підставі дійсного дозволу на постійне проживання та не можуть безпечно повернутися до країни походження.

За останніми даними уряду, наразі понад 2,5 тисячі українців шукають притулку в Словенії, переважна більшість – у родичів та знайомих.

За оцінками уряду, наразі Словенія може надати житло 20-30 тисячам українських біженців, але теоретично може прийняти до 200 тисяч.