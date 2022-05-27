Слово "тимчасово" затягнулося: Зеленський - про припинення роботи Донецького аеропорту 8 років тому

Слово "тимчасово" затягнулося: Зеленський - про припинення роботи Донецького аеропорту 8 років тому

Президент Зеленський наголосив, що і 8 років тому, і зараз можна впевнено сказати, що Україна вистоїть.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що вісім років тому, 26 травня 2014 року, "тимчасово" припинив роботу Донецький аеропорт.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 27 травня.

"Досі збереглося повідомлення про це: "Увага! Із 7-ї ранку аеропорт "Донецьк" тимчасово призупиняє обслуговування рейсів. Про відновлення роботи аеропорту буде повідомлено додатково", – зазначив президент.

Зеленський припустив, що того дня, мабуть, ніхто не передбачав, як будуть розвиватися події на Донбасі протягом цих років. А потім – і в усій Україні після повномасштабного вторгнення.

"Ніхто не передбачав, наскільки і як затягнеться слово "тимчасово" в цьому оголошенні про зупинку аеропорту", – сказав глава держави.

Але президент певен: й того дня, і в будь-який день потім, і сьогодні можна впевнено сказати, що Україна завжди буде незалежною державою, і її не зламати.

"Питання лише в тому, яку ціну доведеться заплатити нашому народу за свою свободу, а Росії – за цю безглузду війну проти нас", – підсумував він.

Нагадаємо, що 26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Оборона летовища, яка тривала 244 дні, стала символом незламності української армії. Тих, хто воював за ДАП, назвали "кіборгами".

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