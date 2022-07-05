Сльози чоловіків і розмови про любов: рятувальники розповіли про порятунок дівчинки з-під завалів будинку в Києві

7-річну дівчинку та маму, які постраждали під час ракетного обстрілу, сьогодні виписали з лікарні. На виписування прийшли їхні рятувальники.

Рятувальники кажуть, що їй допомогло вижити те, що Женя займалася гімнастикою - вона змогла правильно згрупуватися і скластися у повітряній кишені між бетонними брилами, йдеться в ТСН.

Женя з мамою готується до виписування, дівчинка почувається добре. У мами компресійний перелам хребта і їй не можна вставати. В те, що вони вижили після рекетного удару, дивуються навіть рятувальники.

Артур Моркотенко витягав Женю з-під завалів. Він сьогодні підіймається на поверх, де сам пережив найдраматичніші хвилини за усі роки роботи рятувальником. «В усіх хлопців, які тут були, на очах сльози, в усіх, і в мене», - каже чоловік.

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Женя кричала, кликала на допомогу. Однак, де вона знаходиться серед пилу, крику, вогню - не було зрозуміло. Під бетонні плити, що обвалилися, поставили підпірку. Артур зміг просуватися лежачи, і раптом у шпарині побачив ногу. Зверху палав вогонь, на Женю почала капати гаряча вона, Артур посунув у шпарину куртку від форми і зміг її накрити. Знизу треба було розрізати арматуру. Щоб якось підтримати дитину, Максим почав з нею говорити. Дуже важливо було, щоб Женя не мовчала. І тум Максим натрапив на тему, на яку Женя найбільш охоче відгукувалася. «Є хлопчик Артем, йому 7 років, і як вони будуть мультики дивитися», - пригадує рятувальник.

Цю розмову чула мама Жені, яка лежала під завалами. Вона не могла говорити, але чула, як рятувальники підтримували її дитину, і найбільше її вразила ця розмова про стосунки. Ці розмови вгамували паніку, Женя була здатна слухати і виконували прохання рятувальників. Дівчинка не була сильно ушкоджена, бо по суті вона змогла скластися в маленьку книжечку і поміститися в повітряну кишеню між двома бетонними брилами. «У неї сильний янгол-охоронець. Вона займалася гімнастикою, вона змогла так згрупуватися, була так складена, дуже маленька», - пригадують рятувальники.

Женю витягли в свідомості, вона могла говорити, тож просила врятувати маму. Завдяки цьому рятувальникам вдалося досить швидко витягнути її з-під завалів. «Вона врятувала і себе, і мене. Здається, завдяки їй вони дізналисья що там є я», - каже мама дівчинки.

У Катерини пошкоджений хребет, її чоловік - тато Жені - загинув під завалами відразу. А у семирічної дівчинки лише садна і подряпини.

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В квартирі, в яку влучила ракета, яка вигоріла вщент, в якій усе перетворилося на пил, рятувальники знайшли єдину неушкоджену річ. Ось цей тоненький гімнастичний купальник, розшитий камінням, на згарищі виблискував, як новий.

Рятівники Женя і Катерини сьогодні поспішають до «ОХМАТДИТу» передати купальник і привітати дівчат з виписуванням. Дівчата не можуть повірити, що така тендітна річ вціліла, і згадують, що саме в цьому купальнику були усі головні перемоги на Жені на гімнастичних турнірах.

Женя збиралася сказати своїм рятувальникам головні слова, але розхвилювалася і передала листа, де було написано те, що вона хотіла сказати. «Написала: «Я вас люблю, ви найкращі», - розповідають рятівники.

Сьогодні Женя йде додому, тепер вона разом з мамою житиме у бабусі. Попереду ще робота з психологом. Поки ж вона мріє, щоб мама встала на ноги, і піклується про неї, як може. Коли мама зможе ходити, Женя просить її купити собаку.

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