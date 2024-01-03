Сльози на очах та теплі обійми: СБУ показала момент повернення українських полонених (відео)

Українських захисників зустріли зі сльозами на очах та із теплими обіймами.

Служба безпеки показала ексклюзивне відео із сьогоднішнього великого обміну, під час якого додому із російського полону повернулося 230 захисників.

Відео СБУ опублікувала на сторінці у телеграм.

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"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!", - підписали відео.

В СБУ наголосили, що працюють далі над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця.

На опублікованих кадрах видно, як українських захисників зустріли зі сльозами на очах та із теплими обіймами. А військовополонені після повернення до України виконали гімн України.

Як українські військові поверталися із російського полону: СБУ показала ексклюзивне відео

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів деталі обміну військовополоненими, який відбувався у середу, 3 січня.

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