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Сльози радості: Мережу розчулило відео зустрічі українського захисника із бабусею (щемливі кадри)

Сльози радості: Мережу розчулило відео зустрічі українського захисника із бабусею (щемливі кадри)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
622
Час на прочитання
1 хв
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Сльози радості: Мережу розчулило відео зустрічі українського захисника із бабусею (щемливі кадри)

Фото: скрин із відео

Де служить і звідки повернувся захисник - невідомо.

Прикордонники опублікували щемливе відео, на якому бабуся зі сльозами на очах зустрічає свого онука, який захищає Україну від ворогів.

Відео розмістили на телеграм-сторінці Державної прикордонної служби України. 

"Тільки погляньте на цю усмішку! Обличчя захисника, який повернувся додому в рідні бабусині обійми", - коротко підписали відео.

Де і в якій бригаді військовослужбовець служить - невідомо. Більше деталей не повідомляли.

Нагадаємо, військові показали зворушливе фото важкопораненого бійця з медикинею під Бахмутом. Коли медикиня стабілізаційного пункту під Бахмутом каже про пораненого бійця, напівпритомний військовий із крапельницею та кисневою маскою на обличчі знаходить у собі сили підняти руку з обручкою на безіменному пальці та сказати "Я жонатий!".

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Перегляди
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