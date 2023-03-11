Сльози радості: Мережу розчулило відео зустрічі українського захисника із бабусею (щемливі кадри)

Прикордонники опублікували щемливе відео, на якому бабуся зі сльозами на очах зустрічає свого онука, який захищає Україну від ворогів.

Відео розмістили на телеграм-сторінці Державної прикордонної служби України.

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"Тільки погляньте на цю усмішку! Обличчя захисника, який повернувся додому в рідні бабусині обійми", - коротко підписали відео.

Де і в якій бригаді військовослужбовець служить - невідомо. Більше деталей не повідомляли.

Нагадаємо, військові показали зворушливе фото важкопораненого бійця з медикинею під Бахмутом. Коли медикиня стабілізаційного пункту під Бахмутом каже про пораненого бійця, напівпритомний військовий із крапельницею та кисневою маскою на обличчі знаходить у собі сили підняти руку з обручкою на безіменному пальці та сказати "Я жонатий!".

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