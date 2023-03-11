Сльози радості: Мережу розчулило відео зустрічі українського захисника із бабусею (щемливі кадри)

Де служить і звідки повернувся захисник - невідомо.
Прикордонники опублікували щемливе відео, на якому бабуся зі сльозами на очах зустрічає свого онука, який захищає Україну від ворогів.
Відео розмістили на телеграм-сторінці Державної прикордонної служби України.
"Тільки погляньте на цю усмішку! Обличчя захисника, який повернувся додому в рідні бабусині обійми", - коротко підписали відео.
Де і в якій бригаді військовослужбовець служить - невідомо. Більше деталей не повідомляли.
Нагадаємо, військові показали зворушливе фото важкопораненого бійця з медикинею під Бахмутом. Коли медикиня стабілізаційного пункту під Бахмутом каже про пораненого бійця, напівпритомний військовий із крапельницею та кисневою маскою на обличчі знаходить у собі сили підняти руку з обручкою на безіменному пальці та сказати "Я жонатий!".
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