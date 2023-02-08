"Слуги сатани": російський священник приїхав до окупантів і закликав вбивати дітей та жінок (відео)

Священник приїхав на передову до російських загарбників.

Священник православної церкви РФ прибув на тимчасово окуповану територію України та закликав російських солдат вбивати українських дітей та жінок.

Відповідне відео опублікував український солдат та блогер Анатолій Штефан.

Російських піп "благословляє" росіян на вбивство українців із закликом не щадити навіть дітей.

"Вони (українці - ред.) прославляють антихриста, не може бути пощади сатаністам, який би образ вони не приймали – солдата, старенької, або дитини. Усі вони одне ціле – породження пекла. Хай не здригнеться рука ваша, спрямовуючи кулю чи снаряд у ворогів Господніх", - закликав він.

Не забув у своїй промові церковний пропагандист згадати і про диктатора Володимира Путіна, заявивши, що "воїнство Путіна – це боже воїнство".

Нагадаємо, священник з РФ провів обряд хрещення окупантів, використавши при цьому мішки для тіл загиблих військових.

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