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- Війна
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Служба не зупиниться: у Раді готують нові правила для військових-СЗЧ
У новому законопроєкті йдеться про те, що під час воєнного стану військова служба втікачів не припиняється.
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством оборони напрацював законопроєкт, який скасовує норму про автоматичне призупинення військової служби у разі самовільного залишення частини (СЗЧ) чи дезертирства.
Про це в коментарі Українській правді повідомив секретар комітету Роман Костенко.
“Зараз у нас діє норма, яка підходить для мирного часу: з моменту відкриття кримінальної справи щодо СЗЧ, військова служба автоматично призупиняється. Але зараз це дає підрозділу можливість “відхреститися” від утікача під час розслідування… Таким чином тисячі військовослужбовців “зависають у повітрі” без закріплення за військовими частинами”, — пояснив Костенко.
У новому законопроєкті йдеться про те, що під час воєнного стану військова служба втікачів не припиняється. Водночас такі особи втрачатимуть право на пільги та соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців.
Зокрема:
період СЗЧ не зараховуватиметься до строку служби чи вислуги;
пенсійна вислуга також не накопичуватиметься;
грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення призупинятимуться.
За словами Костенка, законопроєкт мають зареєструвати у парламенті найближчим часом.
Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після відпустки не повернувся до військової частини.