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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1 хв

Служба не зупиниться: у Раді готують нові правила для військових-СЗЧ

У новому законопроєкті йдеться про те, що під час воєнного стану військова служба втікачів не припиняється.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Служба не зупиниться: у Раді готують нові правила для військових-СЗЧ

У Раді готують нові правила для військових-СЗЧ / © скриншот з відео

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством оборони напрацював законопроєкт, який скасовує норму про автоматичне призупинення військової служби у разі самовільного залишення частини (СЗЧ) чи дезертирства.

Про це в коментарі Українській правді повідомив секретар комітету Роман Костенко.

“Зараз у нас діє норма, яка підходить для мирного часу: з моменту відкриття кримінальної справи щодо СЗЧ, військова служба автоматично призупиняється. Але зараз це дає підрозділу можливість “відхреститися” від утікача під час розслідування… Таким чином тисячі військовослужбовців “зависають у повітрі” без закріплення за військовими частинами”, — пояснив Костенко.

У новому законопроєкті йдеться про те, що під час воєнного стану військова служба втікачів не припиняється. Водночас такі особи втрачатимуть право на пільги та соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців.

Зокрема:

  • період СЗЧ не зараховуватиметься до строку служби чи вислуги;

  • пенсійна вислуга також не накопичуватиметься;

  • грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення призупинятимуться.

За словами Костенка, законопроєкт мають зареєструвати у парламенті найближчим часом.

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після відпустки не повернувся до військової частини.

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