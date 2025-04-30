Служба в армії після 60 років: у Раді запропонували несподівану зміну

Служба в армії після 60 років. / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13229, який дозволить громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в Силах оборони України. Ініціативу підтримали 37 народних депутатів.

Про це повідомив секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі Українській правді.

“З початку великої війни чимало громадян віком 60 і більше років виявили бажання долучитись до захисту України. Вони вмотивовані і мають великий професійний досвід у різних сферах діяльності. Але в українському законодавстві є обмеження щодо залучення до служби такої категорії громадян. Наш законопроєкт знімає ці обмеження”, — пояснив Костенко.

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Що пропонує законопроєкт

Документ передбачає, що під час дії воєнного стану громадяни від 60 років, які пройдуть військово-лікарську комісію та отримають згоду командира частини, зможуть добровільно підписати контракт на службу.

Такі контрактники можуть обіймати небойові посади:

у рядовому, сержантському або старшинському складі;

у молодшому чи старшому офіцерському складі — за умови, що особа звільнилася з військової служби після 1 січня 2015 року.

Особливості контракту:

строк служби — 1 рік, з можливістю повторного укладання;

для офіцерів 60+ — обовʼязкове погодження кандидатури з Генштабом ЗСУ;

встановлюється випробувальний термін на 2 місяці. У разі його непроходження контракт розривається.

Наразі закон дозволяє мобілізовувати військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років. Якщо законопроєкт ухвалять, нововведення відкриє можливість для тих, хто хоче служити за власним бажанням після досягнення 60 років.

Найближчим часом документ розгляне профільний комітет, після чого його можуть винести на голосування до сесійної зали.

Нагадаємо, що у травні мобілізація чоловіків віком за 50 років відбувається на загальних підставах. Однак військовозобов'язаних у цьому віці беруть служити не скрізь.