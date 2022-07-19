"Служба безпеки заздалегідь вибудувала чітку систему": Баканов вперше прокоментував своє звільнення

Ексголова СБУ Іван Баканов вперше прокоментував своє звільнення з посади. За його словами, за три роки не все вдалося довести до кінця. Причина того - система, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога.

Іван Баканов, ексголова СБУ, прокоментував своє звільнення та оприлюднив результати роботи Служби безпеки України.

Про це з посиланням на Івана Баканова пише пресслужба СБУ.

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За три роки СБУ досягла результатів у розкритті державних зрадників - зокрема кума Путіна Віктора Медведчука, а також взялася за розслідування кримінальних справ, де підозрюваними є українські топполітики.

“Ворог прагнув захопити Київ та країну за 3 дні. І серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали проявитись на початку повномасштабного вторгнення. Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби”, - наголосив ексголова СБУ.

Окремо він закликав українців не забувати про єдність та спільний шлях до перемоги над російським окупантом.

Нагадаємо, що Зеленський призначив у п'яти областях нових керівників СБУ.

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