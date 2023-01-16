Служба в армії в обмін на громадянство: як Росія заманює іноземців до лав окупантів

Також окупанти змушують комерційні структури Москви платити "данину" на користь російської армії.

В Росії іноземцям, які перебувають в черзі на отримання громадянства РФ, пропонується добровільно приєднатися до лав окупантів. Це дасть змогу автоматично отримати російське громадянство.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 16 січня.

Також у Москві здійснюється тиск на комерційні структури. Їх змушують фінансувати збройні сили РФ через переказ коштів в розмірі від 10 млн рублів.

Разом з тим, на полігоні Кадамовський Ростовської області очікується прибуття підрозділів з мобілізованими, якими укомплектують підрозділи, що воюють проти України.

Перш за все доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії “Вагнер” та загонів “Барс”, які постійно втрачають особовий склад в Україні.

Мобілізація в РФ

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація в Росії дійсно спрацювала. За його словами, росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів.

За інформацією видання The Times, Росія оголосить мобілізацію найближчими тижнями. Окупанти планують набрати до війська ще 500 тис. осіб та кинути в новий наступ на Україну у квітні.

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман припустив, що Росія може призвати і три мільйони людей, кинувши їх з палицями на війну.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, нових "мобіків" країна-агресорка не зможе забезпечити навіть бронежилетами і шоломами.

Мобілізують 500 тисяч і кинуть у бій: найближчі плани росіян стали відомі західній розвідці

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