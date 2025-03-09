Служба за контрактом для 18-24-річних: перші військові прийняли присягу (фото)

Бійці стали Тепер частиною однієї з найпотужніших бригад Сухопутних військ.

Перші військовослужбовці за контрактом "18-24" прийняли присягу. Вони служитимуть у 10 Гірсько-штурмовій бригаді.

Про це повідомляють Сухопутні війська України.

Перші військовослужбовці за контрактом "18-24" прийняли присягу

"Хлопці зробили свідомий вибір і довели свою вірність українському народові. Попереду — навчання, випробування і, зрештою, Перемога!", — йдеться у повідомленні.

Раніше син відомого українського телеведучого Ігоря Пелиха Іван, який від 2022 року захищає Україну, розповів, як він поставився до нових контрактів для молоді. Він зазначив, що це несправедливо щодо тих, хто добровільно пішов на фронт.

Читайте також: