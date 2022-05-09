Служба зайнятості Бурятії шукає розвідників, гранатометників та солдатів без стажу роботи

Служба зайнятості Бурятії шукає розвідників, гранатометників та солдатів без стажу роботи

Одна з бурятських військових частин оголосила набір понад тисячу службовців. Регіон, за офіційними даними, знаходиться серед лідерів із втрат в Україні. Вимога до претендентів єдина — 9 класів школи.

Військова частина № 69647, що дислокується у бурятському місті Кяхта, опублікувала оголошення про пошук рядових, сержантів та водіїв.

Вакансії розміщено на офіційному сайті служби зайнятості республіки. Першим на повідомлення звернув увагу ресурс "Люди Байкалу".

Командуванню знадобився 941 рядовий та сержант. Їм обіцяють 22,3-28,9 тис. рублів за "відрядною формою оплати праці".

"Для виконання спеціальних обов'язків військовослужбовці можуть наділятися додатковими правами — застосування зброї, сили, пред'явлення вимог, обов'язкових для виконання, підпорядкування суворо певним особам та іншими правами", — сказано в оголошенні.

Вимога до претендентів єдина — 9 класів школи. Жодного стажу не потрібно.

Також військова частина опублікувала чотири вакансії для «водіїв автомобілів» із загальною кількістю вільних місць — 298.

У них виявилися різні вимоги. По одній шукають регулювальників, санітарів, слюсарів, хіміків, екскаваторників, експедиторів та електриків, по іншій — "вулканізаторників, гранатометників, заправників, комірників, кухарів, радіотелефоністів, електриків".

Найменше вакантних місць – 38 – для "водіїв автомобілів", в оголошенні про яких йдеться про пошук "компресувальників, кранівників, лінійних надсмоторників, майстрів, мотористів, кухарів, радіотелефоністів, розвідників".

Для водіїв також передбачена відрядна оплата – від 22,3 до 28,7 тис. рублів.

На сайті служби зайнятості зазначено, що претенденти можуть дзвонити начальнику частини Юрію Медведєву.

Бурятія — один із лідерів серед російських регіонів за кількістю уродженців, які загинули під час «спеціальної операції» в Україні.

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