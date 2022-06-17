Службовий пес майже тиждень йшов під обстрілами до свого господаря на блокпост на Київщині

Службовий пес майже тиждень йшов під обстрілами до свого господаря на блокпост на Київщині

Неймовірне возз’єднання службового собаки із господарем під час запеклих боїв на Київщині.

Після обстрілу кінологічного центру Нацгвардії вівчарка тиждень шукала свого наставника під кулями, подолавши майже три десятки кілометрів шляху, йдеться в ТСН.

«Разом зі мною і спала в окопі, і їли ми одне й те саме», - розказує про свою підопічну боєць.

8-річна Лея не відходить від Богдана - німецька вівчарка під час боїв за столицю під обстрілами російських військ шукала свого господаря майже тиждень.

«Мені було важко бачити її втомлену і голодну, як вона через ці 5 днів нічого не їла і прибігла до мене», - розповідає Богдан.

Чотирилапа нацгвардійка до кінця лютого займалася пошуком людей за запахом. У день повномасштабного російського вторгнення кінологічний центр, де перебували службові пси рашисти прицільно обстрілювали з неба. Аби врятувати службових собак, вольєри бійці відчинили і гавкуни розбіглись, рятуючись від вибухів. Деяких поранених чотирилапих бійці намагалися врятувати, тоді як досвідчена Лея кинулася шукати свого 20-річного господаря.

«Її годував з рук, щоб вона до мене звикла і вона запам’ятала мій запах і по цьому від частини прибігла до нас на пост. Це 25 км», - розповідає боєць.

Під час оборони столиці Лея пильнувала, аби на пост нацгвардійців не зайшлі російські окупанти. Богдан радіє, що рік спільних тренувань не минув даремно і Лея його знайшла.

А 5-річний Гром пронюхує автівку на на вміст зброї та вибухівки. Цей собака-детектор багаторазовий учасник кінологічних турнірів. Вони з наставником Артемом разом чотири роки і мають на двох один позивний. «Ми обидва починали майже з нуля, пів року пішло тільки на те, щоб зблизитись. Він потужний, нестримний і завжди хоче добитися здобичі, отримати іграшку», - розказує «Гром».

На відміну від Богдана і Леі, яких повномасштабний російський наступ тимчасово розділив, Артема з німцем війна знову возз’єднала. «В мене якраз закінчився контракт, то я з ним два місяці не бачився. Переживав, потім вже з’ясувалось, що його евакуювали, стало спокініше і чекав поки нарешті знову можемо працювати разом. Так скавчав, так гучно лаяв, коли побачив», - розказує боєць.

Поведінка собаки і визначила нинішню службу Артема на посту у статусі кінолога.

47-річний В’ячеслав на службі з перших днів великої війни. Разом з господарем мобілізований і 5-річний малінуа на прізвисько Бурштин. «Ніколи ми не думали, що ми підемо на військову службу, дисципліну, з пошуку речовин, з пошуку предметі. Він освоїв за місяць», - розповідає військовий.

З кінця лютого Бур змінив звички і на рівні з іншими службовими собаками перевіряє автівки на жвавій ділянці столичної траси. Саме від чотирилапих нюхачів в більшості випадків залежить чи безпечно нині в Києві, кажуть бійці.

Попри службу на посту, тренувань з собакою В’ячеслав не припиняє. «Наркотиків у день 5-10 затримань, майже щодня. Люди привозять трофеї, вони бувають найнеадекватніші - людина повертаючись до Київ везе з собою «Стінгер», щоб показати вдома, повісити на стіну.

Від початку повномасштабного вторгнення на блокпостах країни завдяки службовим собакам, зокрема, затримано майже дві тисячі осіб, з яких більше сотні людей причетні до ворожих ДРГ. Тепер ними опікується служба безпеки.

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