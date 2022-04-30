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Служитель храму в Харківській області виправдовув російську агресію: йому оголосили підозру (фото)

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Служитель храму в Харківській області виправдовув російську агресію: йому оголосили підозру (фото)

pixabay.com

У Харківській області правоохоронці повідомили про підозру служителю храму у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України.

За даними слідства, служитель храму в Дергачівському районі поширював у соціальній мережі матеріали, які виправдовують збройну агресію РФ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"Триває робота з виявлення та документування діяльності осіб, які причетні до поширення в соціальних мережах матеріалів із запереченням збройної агресії РФ та її виправдовування", – зазначили там.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Управління СБУ в Харківській області.

Фото: Прокуратура Харківської області / ©
Фото: Прокуратура Харківської області

Нагадаємо, 26 квітня в Сєвєродонецьку виявили священнослужителя, який співпрацював з окупантами – здавав їм позиції українських військових.

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