Служитель храму в Харківській області виправдовув російську агресію: йому оголосили підозру (фото)

У Харківській області правоохоронці повідомили про підозру служителю храму у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України.
За даними слідства, служитель храму в Дергачівському районі поширював у соціальній мережі матеріали, які виправдовують збройну агресію РФ.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
"Триває робота з виявлення та документування діяльності осіб, які причетні до поширення в соціальних мережах матеріалів із запереченням збройної агресії РФ та її виправдовування", – зазначили там.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Управління СБУ в Харківській області.
Нагадаємо, 26 квітня в Сєвєродонецьку виявили священнослужителя, який співпрацював з окупантами – здавав їм позиції українських військових.
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