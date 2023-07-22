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"Служитиме на користь ЗСУ": прикордонники "затрофеїли" FPV-безпілотник (фото)

"Служитиме на користь ЗСУ": прикордонники "затрофеїли" FPV-безпілотник (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
554
Час на прочитання
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"Служитиме на користь ЗСУ": прикордонники "затрофеїли" FPV-безпілотник (фото)

Прикордонники "затрофеїли" FPV-безпілотник. Фото: скриншот.

Прикордонники відбили чергову ворожу атаку дронів.

Українські прикордонники відбили ворожу атаку FPV-дронів і "затрофеїли" один безпілотник. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. 

Один дрон прикордонники знерухомили антидроновою рушницею та ліквідували вогнем зі стрілецької зброї, ще один – приземлили. 

"З нього зняли вибухівку і тепер він служитиме на користь нашим воїнам", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники
Прикордонники "затрофеїли" FPV-безпілотник. Фото: скриншот.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону Збройних сил України.

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Дата публікації
Перегляди
554
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