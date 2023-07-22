"Служитиме на користь ЗСУ": прикордонники "затрофеїли" FPV-безпілотник (фото)

Українські прикордонники відбили ворожу атаку FPV-дронів і "затрофеїли" один безпілотник.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Один дрон прикордонники знерухомили антидроновою рушницею та ліквідували вогнем зі стрілецької зброї, ще один – приземлили.

"З нього зняли вибухівку і тепер він служитиме на користь нашим воїнам", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники "затрофеїли" FPV-безпілотник. Фото: скриншот.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону Збройних сил України.

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