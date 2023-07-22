"Служитиме на користь ЗСУ": прикордонники "затрофеїли" FPV-безпілотник (фото)

Прикордонники відбили чергову ворожу атаку дронів.
Українські прикордонники відбили ворожу атаку FPV-дронів і "затрофеїли" один безпілотник.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Один дрон прикордонники знерухомили антидроновою рушницею та ліквідували вогнем зі стрілецької зброї, ще один – приземлили.
"З нього зняли вибухівку і тепер він служитиме на користь нашим воїнам", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Міноборони заявили, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону Збройних сил України.
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