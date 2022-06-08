Смерть 10 цивільних через нелюдські умови тримання: на Чернігівщині окупантам заочно оголосили про підозру

Смерть 10 цивільних через нелюдські умови тримання: на Чернігівщині окупантам заочно оголосили про підозру

Військовим злочинцям РФ, через дії яких у підвалі Ягіднянської школи в Чернігівській області загинули 10 цивільних людей, повідомили про підозру.

Окупанти під час блокування села Ягідне помістили і насильно утримували в приміщенні школи понад 300 місцевих мешканців.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

Як стало відомо, окупанти утримували у підвалі школи понад три сотні цивільних людей, зокрема - 77 дітей. Військові РФ погрожували їм зброєю та били.

Перед тим, як помістити людей до підвалу, окупанти примушували їх роздягатися надворі догола у присутності інших мешканців села за мінусової температури повітря.

“Унаслідок утримання цивільного населення у нелюдських умовах – без доступу до свіжого повітря в задушливому просторі, без освітлення в повній темряві, без забезпечення питною водою та їжею, в антисанітарних умовах з 9 по 28 березня 2022 року померло 10 цивільних осіб. Військовослужбовці РФ забороняли здійснювати захоронення померлих у кількості, менше п’яти осіб, а за порушення цієї заборони відкривали вогонь із вогнепальної зброї по цивільних, які були вимушені ховатися у виритих могилах”, - розповіли у Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили особистості та заочно повідомили про підозру 8 військовим Росії у порушенні законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що на Житомирщині затримали місцеву, яка працювала на окупантів.

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