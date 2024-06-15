Смерть командира батальйону ОУН Коханівського: екснардеп розповів подробиці його загибелі та його останні слова

На Харківщині, під Вовчанськом, 10 червня загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський із позивним "Буревій". Він був на війні проти Росії від перших днів вторгнення – 2014 року.

Екснардеп Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook розповів подробиці загибелі Коханівського, які дізнався від побратима "Буревія".

Як розповів екснардеп, Коханівському разом з побратимом з колишнього батальйону "ОУН" i ще декільком бійцями було поставлене завдання утримувати певну "точку" на картi.

"Ранок, декілька хлопців на позиції. РЕБ в них немає, евак до цієї точки не доходить, БК тiльки повітрям, ґрунт як пластилін. Почалися ворожі штурми, потім обстріли, потім постійні скидання ефок із ворожих дронів. Декілька груп з підкріпленням були розбиті дронами, деякі потрапили у засідки. Одразу поранили двох хлопцiв, потім був тяжко поранений Микола а потiм 300 стали вже усi. Забрати не могли – евак туди не цей, тому хлопцi повзли назад як і скільки могли. Згодом більше вже не могли. У цей момент почалися масовані нальоти ворожих дронів. Миколі осколком потрапило в артерію на нозі, перев'язки під постійнім нальотом дронів йдуть дуже погано, постiйний рух повзком. Буревій сильно послабшав. Повзти вже не міг, решта теж 300. Останні слова, які він сказав побратиму з ОУН "Повзіть, ви ще молоді, живіть, а я вже все, витягую чеку з гранати, в полон не здамся, повзіть – прикрию", - розповів подробиці Семен Семенченко.

Нагадаємо, за даними DeepState, армія РФ відступила на двох напрямках на Донбасі.

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